Боруссия Д - Унион 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|23
|пз
|Эмре Джан
|6
|пз
|Салих Озджан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|11
|пз
|Марко Ройс
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Робин Госенс
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|33
|пз
|Алекс Крал
|19
|пз
|Яник Хаберер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|11
|нп
|Датро Фофана
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Урс Фишер
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|18.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1