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Боруссия Д - Унион 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Боруссия Д
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
17ГерманиязщМариус Вольф
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
23ГерманияпзЭмре Джан
6ТурцияпзСалих Озджан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
11ГерманияпзМарко Ройс
21НидерландынпДониэлл Мален
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
18ХорватиязщЙосип Юранович
6ГерманиязщРобин Госенс
20ТуниспзАисса Лайдуни
33ЧехияпзАлекс Крал
19ГерманияпзЯник Хаберер
17ГерманиянпКевин Бехренс
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д2 : 1Унион
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турУнион2 : 0Боруссия Д
13.02.2022Германия - Бундеслига22-й турУнион0 : 3Боруссия Д
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2Унион
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д2 : 0Унион
18.12.2020Германия - Бундеслига13-й турУнион2 : 1Боруссия Д
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турБоруссия Д5 : 0Унион
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турУнион3 : 1Боруссия Д
31.10.2018Кубок Германии2-й раундБоруссия Д3 : 2 ДВУнион
26.10.2016Кубок Германии2-й раундБоруссия Д1 : 1 3 : 0Унион
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й турБоруссия Д0 : 0
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 3Боруссия Д
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д1 : 0
19.09.2023Лига чемпионовГруппа F. 1-й тур2 : 0Боруссия Д
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 4Боруссия Д
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турУнион2 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 0Унион
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турУнион0 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 0Унион
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 1Унион

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