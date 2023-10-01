РБ Лейпциг - Бохум 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
|21
|вр
|Янис Бласвих
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|20
|пз
|Чави Симонс
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|1
|вр
|Мануэль Риман
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|13
|пз
|Лукас Дашнер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Марко Розе
|Томас Леч
История личных встреч
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|12.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|24.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1