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РБ Лейпциг - Бохум 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
РБ Лейпциг
Бохум

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
16ГерманиязщЛукас Клостерман
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
20НидерландыпзЧави Симонс
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
1ГерманияврМануэль Риман
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
13ГерманияпзЛукас Дашнер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 0РБ Лейпциг
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турРБ Лейпциг4 : 0Бохум
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг3 : 0Бохум
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг4 : 0Бохум
02.04.2016Германия - Вторая Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 1Бохум
18.10.2015Германия - Вторая Бундеслига11-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
12.04.2015Германия - Вторая Бундеслига28-й турБохум1 : 2РБ Лейпциг
24.10.2014Германия - Вторая Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0Бохум
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг1 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг2 : 2
27.09.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 3РБ Лейпциг
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й тур1 : 3РБ Лейпциг
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турБохум1 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур7 : 0Бохум
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБохум1 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Бохум
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБохум1 : 1

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