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Аугсбург - Дармштадт 98 07 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Аугсбург
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Дармштадт 98, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
1ГерманияврФинн Дамен
5ГаназщПатрик Пфайффер
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
43ШвейцариязщКевин Мбабу
3ДаниязщМадс Педерсен
18ГерманияпзТим Брайтойпт
8КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцариянпРубен Варгас
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
11ГерманияпзТобиас Кемпе
6ГерманияпзМарвин Мехлем
23АлбанияпзКлаус Гясула
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
24ГерманиянпЛука Пфайффер
27ГерманиянпТим Скарке
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
25.02.2017Германия - Бундеслига22-й турДармштадт 981 : 2Аугсбург
24.09.2016Германия - Бундеслига5-й турАугсбург1 : 0Дармштадт 98
12.03.2016Германия - Бундеслига26-й турДармштадт 982 : 2Аугсбург
17.10.2015Германия - Бундеслига9-й турАугсбург0 : 2Дармштадт 98
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Аугсбург
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАугсбург2 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 0Аугсбург
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАугсбург2 : 2
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур3 : 1Аугсбург
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 984 : 2
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур3 : 1Дармштадт 98
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турДармштадт 983 : 3
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 1Дармштадт 98
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турДармштадт 981 : 4

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