Аугсбург - Дармштадт 98 07 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Дармштадт 98, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|18
|пз
|Тим Брайтойпт
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|23
|пз
|Клаус Гясула
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.09.2016
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|12.03.2016
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|17.10.2015
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4