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Вердер - Хоффенхайм 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
07 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Вердер
Хоффенхайм

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ЧехияврИржи Павленка
4ГерманиязщНиклас Штарк
13СербиязщМилош Велькович
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
3ГерманиязщАнтони Юнг
20АвстрияпзРомано Шмид
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
36ГерманияпзКристиан Гросс
19КолумбиянпРафаэль Борре
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
11АвстрияпзФлориан Гриллич
16ГерманияпзАнтон Стах
29ДанияпзРоберт Сков
27ХорватиянпАндрей Крамарич
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ТогонпИла Бебу
10НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
02.04.2023Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 2Хоффенхайм
07.10.2022Германия - Бундеслига9-й турХоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020Германия - Бундеслига5-й турВердер1 : 1Хоффенхайм
26.01.2020Германия - Бундеслига19-й турВердер0 : 3Хоффенхайм
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм3 : 2Вердер
11.05.2019Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм0 : 1Вердер
19.12.2018Германия - Бундеслига16-й турВердер1 : 1Хоффенхайм
13.01.2018Германия - Бундеслига18-й турВердер1 : 1Хоффенхайм
25.10.2017Кубок Германии2-й раундВердер1 : 0Хоффенхайм
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур4 : 2Вердер
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турВердер2 : 1
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур4 : 2Вердер
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турВердер4 : 0
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 0Вердер
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 2Хоффенхайм
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Хоффенхайм
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур2 : 3Хоффенхайм

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