Вердер - Хоффенхайм 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
07 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Иржи Павленка
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|13
|зщ
|Милош Велькович
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Ила Бебу
|10
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3