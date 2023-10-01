Санкт-Паули - Нюрнберг 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
07 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Нюрнберг, которое состоится 07 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|29.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 3
|14.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|19.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|17.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|12.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|11.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1