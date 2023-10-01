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Санкт-Паули - Нюрнберг 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
07 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Санкт-Паули
Нюрнберг

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Нюрнберг, которое состоится 07 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
29.01.2023Германия - Вторая Бундеслига18-й турНюрнберг0 : 1Санкт-Паули
16.07.2022Германия - Вторая Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 2Нюрнберг
29.04.2022Германия - Вторая Бундеслига32-й турСанкт-Паули1 : 1Нюрнберг
28.11.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турНюрнберг2 : 3Санкт-Паули
14.02.2021Германия - Вторая Бундеслига21-й турНюрнберг1 : 2Санкт-Паули
19.10.2020Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули2 : 2Нюрнберг
17.05.2020Германия - Вторая Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 0Нюрнберг
06.10.2019Германия - Вторая Бундеслига9-й турНюрнберг1 : 1Санкт-Паули
12.02.2018Германия - Вторая Бундеслига22-й турСанкт-Паули0 : 0Нюрнберг
11.09.2017Германия - Вторая Бундеслига5-й турНюрнберг0 : 1Санкт-Паули
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 2Санкт-Паули
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули3 : 1
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турСанкт-Паули5 : 1
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 1Санкт-Паули
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турНюрнберг1 : 0
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 2Нюрнберг
15.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турНюрнберг1 : 1
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур3 : 1Нюрнберг
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турНюрнберг2 : 1

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