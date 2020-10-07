Фаренсе - Визела 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Визела, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Визела
Визела
История личных встреч
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0