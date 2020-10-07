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Фаренсе - Визела 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фаренсе
Визела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Визела, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Визела
Визела
История личных встреч
30.09.2023Португалия - Примейра7-й турФаренсе2 : 3
23.09.2023Португалия - Примейра6-й тур1 : 0Фаренсе
16.09.2023Португалия - Примейра5-й турФаренсе3 : 1
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 0Фаренсе
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турФаренсе5 : 0
30.09.2023Португалия - Примейра7-й турВизела2 : 3
23.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 2Визела
16.09.2023Португалия - Примейра5-й турВизела1 : 2
01.09.2023Португалия - Примейра4-й турВизела1 : 0
27.08.2023Португалия - Примейра3-й тур2 : 0Визела

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