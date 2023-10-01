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Брага - Риу Аве 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
07 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Брага
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 07 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1БразилияврЛима Матеус
17ШвециязщЮсафат Мендес
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
8ЛивияпзАли Мусрати
16УругвайпзРодриго Саласар
14Гвинея-БисаупзАльваро Джало
21ПортугалияпзРикарду Орта
7Португалияпз Брума
23ФранциянпСимон Банза
82Бразилиявр Маграу
33БразилиязщАдерлан Сантос
42ХорватиязщRenato Pantalon
4Бразилиязщ Patrick
20Португалияпз Коштинья
10МароккопзАмин Удрири
6ПортугалияпзГонсалу Родригеш
11ПортугалияпзBruno Santos Ventura
77ПортугалиянпФабиу Роналду
9КолумбиянпLeonardo Ruiz
70ПортугалиянпЖозе Оливейра
Главные тренеры
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
05.03.2023Португалия - Примейра23-й турБрага2 : 0Риу Аве
11.09.2022Португалия - Примейра6-й турРиу Аве2 : 3Брага
17.04.2021Португалия - Примейра27-й турРиу Аве0 : 0Брага
22.12.2020Португалия - Примейра10-й турБрага3 : 0Риу Аве
30.06.2020Португалия - Примейра29-й турРиу Аве4 : 3Брага
02.12.2019Португалия - Примейра12-й турБрага2 : 0Риу Аве
03.03.2019Португалия - Примейра24-й турРиу Аве1 : 2Брага
06.10.2018Португалия - Примейра7-й турБрага1 : 1Риу Аве
13.05.2018Португалия - Примейра34-й турРиу Аве1 : 0Брага
06.01.2018Португалия - Примейра17-й турБрага2 : 1Риу Аве
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й тур2 : 3Брага
28.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 4Брага
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турБрага4 : 1
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турБрага1 : 2
16.09.2023Португалия - Примейра5-й тур3 : 1Брага
01.10.2023Португалия - Примейра7-й турРиу Аве0 : 4
25.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 0Риу Аве
16.09.2023Португалия - Примейра5-й турРиу Аве1 : 1
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Риу Аве
28.08.2023Португалия - Примейра3-й турРиу Аве1 : 2

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