Брага - Риу Аве 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
07 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 07 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|8
|пз
|Али Мусрати
|16
|пз
|Родриго Саласар
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|4
|зщ
|Patrick
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|70
|нп
|Жозе Оливейра
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|06.10.2018
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|13.05.2018
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|06.01.2018
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2