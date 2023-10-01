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Шавиш - Жил Висенте 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
07 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Шавиш
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Жил Висенте, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Жил Висенте
Барселуш
1БразилияврHugo Nogueira
19КанадазщСтивен Витория
4ПортугалиязщБруну Родригеш
3БразилиязщИгор Ногейра
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
5МозамбикзщБруну Ланга
21ПортугалияпзРикарду Гимараеш
28НигерияпзКелечи Нвакали
18ПортугалияпзPedro Nuno Almeida Pinho
99Бразилиянп
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
2Португалиязщ Зе Карлуш
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
25ПортугалияпзПедру Тиба
76ПортугалияпзMartim Neto
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
29Анголанп Depu
70ПортугалиянпФелиш Коррея
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
10.04.2023Португалия - Примейра27-й турЖил Висенте0 : 0Шавиш
23.10.2022Португалия - Примейра10-й турШавиш3 : 1Жил Висенте
30.09.2018Кубок Португалии2-й раундЖил Висенте0 : 1Шавиш
17.04.2016Португалия - Сегунда42-й турШавиш4 : 0Жил Висенте
06.12.2015Португалия - Сегунда19-й турЖил Висенте1 : 1Шавиш
01.10.2023Португалия - Примейра7-й тур0 : 2Шавиш
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турШавиш2 : 2
18.09.2023Португалия - Примейра5-й тур4 : 1Шавиш
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турШавиш1 : 2
26.08.2023Португалия - Примейра3-й тур5 : 0Шавиш
02.10.2023Португалия - Примейра7-й турЖил Висенте2 : 0
23.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 1Жил Висенте
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турЖил Висенте5 : 3
01.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 0Жил Висенте
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте2 : 3

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