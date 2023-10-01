Шавиш - Жил Висенте 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
07 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Жил Висенте, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|99
|нп
|Jô
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|29
|нп
|Depu
|70
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|10.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|30.09.2018
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|0 : 1
|17.04.2016
|Португалия - Сегунда
|42-й тур
|4 : 0
|06.12.2015
|Португалия - Сегунда
|19-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3