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Алмере Сити - Валвейк 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
07 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Алмере Сити
Валвейк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Валвейк, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Валвейк
Валвейк
1НидерландыврНордин Баккер
4НидерландызщДамиан ван Брюген
5ФранциязщЛоик Мбе Со
22ФранциязщТео Барбе
20НидерландызщХамби Акуйоби
15НидерландызщПер Копмейнерс
2НидерландызщШерел Флоранус
28НидерландыпзСтейе Ресинк
9ФранциянпТомас Робине
27НидерландынпRajiv van La Parra
11ФранциянпЯнн Китала
21НидерландыврЙерун Хаувен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
25НидерландызщДжеффри Брума
23КюрасаозщЖюрьен Гаари
28НидерландызщАрон Мэйерс
35НидерландыпзКевин Фелида
6НидерландыпзЯссин Укили
11БельгияпзЗакария Баккали
9НидерландыпзДавид Мин
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
29НидерландынпМихил Крамер
Главные тренеры
НидерландыАлекс Пастор
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
15.02.2019Нидерланды - Первый дивизион25-й турВалвейк0 : 1Алмере Сити
28.09.2018Нидерланды - Первый дивизион7-й турАлмере Сити2 : 1Валвейк
02.04.2018Нидерланды - Первый дивизион33-й турВалвейк0 : 4Алмере Сити
27.11.2017Нидерланды - Первый дивизион15-й турАлмере Сити3 : 2Валвейк
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур0 : 2Алмере Сити
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАлмере Сити0 : 4
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур0 : 0Алмере Сити
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАлмере Сити1 : 2
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур6 : 1Алмере Сити
24.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турВалвейк1 : 0
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур0 : 2Валвейк
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВалвейк0 : 4
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур3 : 0Валвейк
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турВалвейк1 : 3

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