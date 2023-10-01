Алмере Сити - Валвейк 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
07 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Валвейк, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Нордин Баккер
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|22
|зщ
|Тео Барбе
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
|21
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|25
|зщ
|Джеффри Брума
|23
|зщ
|Жюрьен Гаари
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|35
|пз
|Кевин Фелида
|6
|пз
|Яссин Укили
|11
|пз
|Закария Баккали
|9
|пз
|Давид Мин
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|29
|нп
|Михил Крамер
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Хенк Фразер
История личных встреч
|15.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 1
|28.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|02.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 4
|27.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3