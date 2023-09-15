20:35 ()
Свернуть список

Саутгемптон - Ротерхэм Юнайтед 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Саутгемптон
Ротерхэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 1Саутгемптон
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСаутгемптон3 : 1
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур2 : 1Саутгемптон
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСаутгемптон1 : 4
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 0Ротерхэм Юнайтед
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Ротерхэм Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close