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Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Блэкберн Роверс
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турБлэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБлэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
06.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБлэкберн Роверс3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБлэкберн Роверс2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
05.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Блэкберн Роверс
19.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Блэкберн Роверс
03.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБлэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
22.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Блэкберн Роверс
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБлэкберн Роверс1 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБлэкберн Роверс5 : 2
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур4 : 3Блэкберн Роверс
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБлэкберн Роверс1 : 3

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