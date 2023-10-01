Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 3
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|19.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3