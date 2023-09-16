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Плимут Аргайл - Суонси Сити 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Плимут Аргайл
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Суонси Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
24.08.2021Англия - Кубок лиги2-й раундСуонси Сити4 : 1Плимут Аргайл
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турПлимут Аргайл0 : 2
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Плимут Аргайл
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПлимут Аргайл6 : 2
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур4 : 1Плимут Аргайл
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Плимут Аргайл
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСуонси Сити2 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур0 : 3Суонси Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСуонси Сити3 : 0
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Суонси Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Суонси Сити

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