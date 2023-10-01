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Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
01.08.2021Англия - Кубок лиги1-й раундШеффилд Уэнсдей0 : 0 2 : 4Хаддерсфилд Таун
17.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Хаддерсфилд Таун
08.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Хаддерсфилд Таун
15.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХаддерсфилд Таун0 : 2Шеффилд Уэнсдей
17.05.2017Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчШеффилд Уэнсдей1 : 1 3 : 4Хаддерсфилд Таун
14.05.2017Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчХаддерсфилд Таун0 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0Хаддерсфилд Таун
16.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХаддерсфилд Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
02.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХаддерсфилд Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур4 : 1Хаддерсфилд Таун
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХаддерсфилд Таун2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 0

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