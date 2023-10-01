Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|01.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 0 2 : 4
|17.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|14.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|17.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|14.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 0
|16.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0