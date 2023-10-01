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Миллуолл - Халл Сити 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Миллуолл
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Халл Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХалл Сити1 : 0Миллуолл
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турМиллуолл0 : 0Халл Сити
18.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМиллуолл2 : 1Халл Сити
27.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХалл Сити2 : 1Миллуолл
11.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турХалл Сити0 : 1Миллуолл
31.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл1 : 1Халл Сити
26.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турХалл Сити2 : 1Миллуолл
06.01.2019Кубок Англии1/32 финалаМиллуолл2 : 1Халл Сити
08.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМиллуолл2 : 2Халл Сити
06.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХалл Сити1 : 2Миллуолл
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 2Миллуолл
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМиллуолл0 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Миллуолл
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турМиллуолл3 : 0
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл0 : 3
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур3 : 0Халл Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХалл Сити1 : 1
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 3Халл Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити0 : 0
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 1

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