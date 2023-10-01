Миллуолл - Халл Сити 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Халл Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 1
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|26.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|06.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 2
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1