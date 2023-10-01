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Лестер Сити - Сток Сити 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Лестер Сити
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Сток Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
09.01.2021Кубок Англии1/32 финалаСток Сити0 : 4Лестер Сити
24.02.2018Англия - Премьер-лига28-й турЛестер Сити1 : 1Сток Сити
04.11.2017Англия - Премьер-лига11-й турСток Сити2 : 2Лестер Сити
01.04.2017Англия - Премьер-лига30-й турЛестер Сити2 : 0Сток Сити
17.12.2016Англия - Премьер-лига17-й турСток Сити2 : 2Лестер Сити
23.01.2016Англия - Премьер-лига23-й турЛестер Сити3 : 0Сток Сити
19.09.2015Англия - Премьер-лига6-й турСток Сити2 : 2Лестер Сити
17.01.2015Англия - Премьер-лига22-й турЛестер Сити0 : 1Сток Сити
13.09.2014Англия - Премьер-лига4-й турСток Сити0 : 1Лестер Сити
04.01.2014Кубок Англии1/32 финалаСток Сити2 : 1Лестер Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турЛестер Сити3 : 0
01.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 4Лестер Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 1Лестер Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛестер Сити1 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 2Лестер Сити
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСток Сити0 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Сток Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 0Сток Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСток Сити1 : 3
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Сток Сити

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