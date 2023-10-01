Лестер Сити - Сток Сити 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Сток Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 4
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|17.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2