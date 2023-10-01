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Ковентри Сити - Норвич Сити 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Ковентри Сити
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Норвич Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
21.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКовентри Сити2 : 4Норвич Сити
03.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турНорвич Сити3 : 0Ковентри Сити
17.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турКовентри Сити0 : 2Норвич Сити
09.01.2021Кубок Англии1/32 финалаНорвич Сити2 : 0Ковентри Сити
28.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турНорвич Сити1 : 1Ковентри Сити
23.08.2016Англия - Кубок лиги2-й раундНорвич Сити6 : 1Ковентри Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турКовентри Сити1 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 3Ковентри Сити
25.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКовентри Сити1 : 1
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 2Ковентри Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 1Ковентри Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 1Норвич Сити
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турНорвич Сити2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала2 : 1Норвич Сити
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур6 : 2Норвич Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турНорвич Сити0 : 2

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