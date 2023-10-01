Ковентри Сити - Норвич Сити 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Норвич Сити, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Давид Вагнер
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 4
|03.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|17.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 2
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|28.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 1
|23.08.2016
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|6 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2