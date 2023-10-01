Ипсвич Таун - Престон Норт Энд 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Престон Норт Энд, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 0
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|28.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|27.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 0
|16.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|14.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 2
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1