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Ипсвич Таун - Престон Норт Энд 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Ипсвич Таун
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Престон Норт Энд, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
19.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турПрестон Норт Энд4 : 0Ипсвич Таун
03.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турИпсвич Таун1 : 1Престон Норт Энд
24.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турПрестон Норт Энд0 : 1Ипсвич Таун
04.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турИпсвич Таун3 : 0Престон Норт Энд
28.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турПрестон Норт Энд1 : 1Ипсвич Таун
27.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун1 : 0Престон Норт Энд
16.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турИпсвич Таун1 : 1Престон Норт Энд
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд1 : 2Ипсвич Таун
14.01.2014Кубок Англии1/32 финалаПрестон Норт Энд3 : 2Ипсвич Таун
04.01.2014Кубок Англии1/32 финалаИпсвич Таун1 : 1Престон Норт Энд
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турИпсвич Таун3 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Ипсвич Таун
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаИпсвич Таун3 : 2
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турИпсвич Таун4 : 3
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 1Ипсвич Таун
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур3 : 0Престон Норт Энд
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турПрестон Норт Энд0 : 4
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 1Престон Норт Энд
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турПрестон Норт Энд2 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1

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