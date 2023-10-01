Энергетик-БГУ - Динамо Мн 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Динамо Мн, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 3
|02.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
|12.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 3
|20.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 3
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|6 : 1
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2