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Энергетик-БГУ - Динамо Мн 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Энергетик-БГУ
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Динамо Мн, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
21.05.2023Беларусь - Высшая лига9-й турДинамо Мн2 : 0Энергетик-БГУ
12.11.2022Беларусь - Высшая лига30-й турЭнергетик-БГУ1 : 3Динамо Мн
02.11.2022Беларусь - Высшая лига15-й турДинамо Мн1 : 4Энергетик-БГУ
12.09.2021Беларусь - Высшая лига22-й турЭнергетик-БГУ0 : 1Динамо Мн
30.04.2021Беларусь - Высшая лига7-й турДинамо Мн2 : 0Энергетик-БГУ
22.11.2020Беларусь - Высшая лига29-й турЭнергетик-БГУ2 : 3Динамо Мн
20.06.2020Беларусь - Высшая лига14-й турДинамо Мн0 : 0Энергетик-БГУ
26.10.2019Беларусь - Высшая лига26-й турЭнергетик-БГУ3 : 3Динамо Мн
16.06.2019Беларусь - Высшая лига11-й турДинамо Мн6 : 1Энергетик-БГУ
03.10.2023Беларусь - Высшая лига17-й турЭнергетик-БГУ1 : 0
29.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й тур1 : 1Энергетик-БГУ
16.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й турЭнергетик-БГУ1 : 2
03.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й тур3 : 2Энергетик-БГУ
27.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турЭнергетик-БГУ1 : 3
30.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й турДинамо Мн2 : 1
23.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й тур0 : 4Динамо Мн
17.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й турДинамо Мн2 : 1
02.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й тур0 : 3Динамо Мн
20.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й тур1 : 2Динамо Мн

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