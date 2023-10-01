Неман - Белшина 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
07 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Белшина, которое состоится 07 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|28.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|07.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|15.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|25.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2