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Неман - Белшина 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
07 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Неман
Белшина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Белшина, которое состоится 07 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
20.05.2023Беларусь - Высшая лига9-й турБелшина0 : 2Неман
15.10.2022Беларусь - Высшая лига25-й турБелшина1 : 0Неман
29.05.2022Беларусь - Высшая лига10-й турНеман2 : 2Белшина
25.07.2020Беларусь - Высшая лига19-й турБелшина0 : 1Неман
10.04.2020Беларусь - Высшая лига4-й турНеман1 : 1Белшина
28.07.2018Кубок Беларуси1/16 финалаБелшина3 : 1Неман
10.09.2016Беларусь - Высшая лига21-й турНеман1 : 0Белшина
07.05.2016Беларусь - Высшая лига6-й турБелшина1 : 1Неман
15.08.2015Беларусь - Высшая лига16-й турБелшина0 : 0Неман
25.04.2015Беларусь - Высшая лига3-й турНеман1 : 3Белшина
01.10.2023Беларусь - Высшая лига23-й тур1 : 3Неман
27.09.2023Беларусь - Высшая лига17-й тур2 : 5Неман
23.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й турНеман3 : 1
17.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й тур2 : 1Неман
02.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й турНеман3 : 0
30.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й турБелшина0 : 3
22.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й тур2 : 1Белшина
16.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й турБелшина1 : 1
02.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й тур4 : 1Белшина
26.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турБелшина0 : 2

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