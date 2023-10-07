БАТЭ - Ислочь 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
07 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Ислочь, которое состоится 07 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|31.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 4
|22.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0