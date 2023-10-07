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БАТЭ - Ислочь 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
07 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
БАТЭ
Ислочь

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Ислочь, которое состоится 07 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Ислочь
Минский район
История личных встреч
20.05.2023Беларусь - Высшая лига9-й турИслочь1 : 1БАТЭ
20.10.2022Беларусь - Высшая лига26-й турИслочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022Беларусь - Высшая лига11-й турБАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021Беларусь - Высшая лига21-й турБАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021Кубок БеларусиФиналБАТЭ2 : 1Ислочь
25.04.2021Беларусь - Высшая лига6-й турИслочь1 : 4БАТЭ
18.10.2020Беларусь - Высшая лига26-й турИслочь2 : 2БАТЭ
31.05.2020Беларусь - Высшая лига11-й турБАТЭ1 : 0Ислочь
03.11.2019Беларусь - Высшая лига27-й турБАТЭ2 : 4Ислочь
22.06.2019Беларусь - Высшая лига12-й турИслочь0 : 0БАТЭ
03.10.2023Беларусь - Высшая лига17-й тур1 : 0БАТЭ
30.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й тур1 : 1БАТЭ
26.09.2023Беларусь - Высшая лига16-й турБАТЭ1 : 2
22.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й турБАТЭ2 : 1
17.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й тур1 : 2БАТЭ
01.10.2023Беларусь - Высшая лига23-й турИслочь0 : 0
24.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й тур2 : 1Ислочь
01.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й турИслочь1 : 2
26.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й тур0 : 2Ислочь
19.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й турИслочь1 : 0

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