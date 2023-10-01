Дила - Торпедо Кт 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 3
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1