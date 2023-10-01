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Дила - Торпедо Кт 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
Дила
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила5 : 0Торпедо Кт
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт0 : 0Дила
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1Торпедо Кт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт4 : 1Дила
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила2 : 0Торпедо Кт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
31.10.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт0 : 3Дила
12.09.2021 Грузия - Высшая лига 23-й тур Дила1 : 2Торпедо Кт
16.05.2021 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 3 : 1Дила
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 0 : 0Дила
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 0 : 0Торпедо Кт
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Торпедо Кт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 1

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