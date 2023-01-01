Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|3 : 0
|02.06.2019
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|30.05.2019
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 3
|29.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2