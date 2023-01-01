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Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Пари Нижний НовгородКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турПари Нижний Новгород2 : 1Крылья Советов
30.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турКрылья Советов2 : 1Пари Нижний Новгород
06.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиКрылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
28.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турПари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
17.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турКрылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турПари Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турКрылья Советов3 : 0Пари Нижний Новгород
02.06.2019Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчКрылья Советов0 : 1Пари Нижний Новгород
30.05.2019Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчПари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
29.10.2017ФНЛ - Первый дивизион20-й турКрылья Советов1 : 0Пари Нижний Новгород
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D3 : 0Пари Нижний Новгород
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турПари Нижний Новгород3 : 1
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DПари Нижний Новгород0 : 3
15.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур1 : 1Пари Нижний Новгород
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов4 : 0
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКрылья Советов2 : 1
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C1 : 2Крылья Советов
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур2 : 2Крылья Советов

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