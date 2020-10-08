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Динамо М - Факел 08 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Динамо МФакел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Факел, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
28.04.2023МИР Российская Премьер-лига25-й турДинамо М0 : 2Факел
30.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турФакел3 : 3Динамо М
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турДинамо М0 : 1Факел
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел2 : 1Динамо М
08.11.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200128-й турДинамо М6 : 2Факел
24.06.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200114-й турФакел1 : 2Динамо М
23.09.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200025-й турФакел1 : 0Динамо М
08.06.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200011-й турДинамо М2 : 2Факел
30.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199725-й турДинамо М4 : 1Факел
03.05.1997Чемпионат России Высшая лига - 19978-й турФакел0 : 1Динамо М
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 1Динамо М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 0Динамо М
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D1 : 1 4 : 2Динамо М
15.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турДинамо М1 : 1
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 1 4 : 2
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турФакел2 : 0
25.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турФакел0 : 1
21.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа A0 : 0 4 : 2Факел
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур0 : 0Факел

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