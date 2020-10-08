Динамо М - Факел 08 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Факел, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|28-й тур
|6 : 2
|24.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|14-й тур
|1 : 2
|23.09.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|25-й тур
|1 : 0
|08.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|11-й тур
|2 : 2
|30.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|25-й тур
|4 : 1
|03.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0