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Спартак М - ЦСКА 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Спартак МЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
21.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
16.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022Кубок России1/4 финалаЦСКА0 : 1Спартак М
26.02.2022Россия - Премьер-Лига19-й турСпартак М0 : 2ЦСКА
20.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021Россия - Премьер-Лига27-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020Россия - Премьер-Лига25-й турЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020Кубок России1/4 финалаСпартак М3 : 2 ДВЦСКА
19.08.2019Россия - Премьер-Лига6-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D3 : 0Спартак М
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур4 : 0Спартак М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М1 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D0 : 3Спартак М
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турСпартак М1 : 0
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа A1 : 1 4 : 2ЦСКА
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЦСКА1 : 0
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур3 : 3ЦСКА
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа AЦСКА1 : 1 4 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турЦСКА2 : 2

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