Спартак М - ЦСКА 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|19.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2