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Ахмат - Рубин 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ахмат
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
16.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАхмат1 : 1Рубин
07.03.2022Россия - Премьер-Лига20-й турАхмат1 : 2Рубин
08.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турРубин2 : 1Ахмат
17.12.2020Россия - Премьер-Лига19-й турАхмат0 : 0Рубин
04.10.2020Россия - Премьер-Лига10-й турРубин1 : 1Ахмат
30.11.2019Россия - Премьер-Лига18-й турАхмат1 : 1Рубин
29.07.2019Россия - Премьер-Лига3-й турРубин1 : 0Ахмат
02.03.2019Россия - Премьер-Лига18-й турРубин1 : 0Ахмат
18.08.2018Россия - Премьер-Лига4-й турАхмат1 : 1Рубин
07.04.2018Россия - Премьер-Лига25-й турРубин3 : 2Ахмат
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа C0 : 3Ахмат
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турАхмат1 : 1
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 0Ахмат
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1
03.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B2 : 0Рубин
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРубин0 : 2
25.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур0 : 1Рубин
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин1 : 1 2 : 4
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турРубин0 : 3

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