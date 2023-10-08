Ахмат - Рубин 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|07.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3