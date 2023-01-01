Динамо Мх - Акрон 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Акрон, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 6
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0