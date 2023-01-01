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Динамо Мх - Акрон 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
Динамо Мх
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Акрон, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
26.03.2023Россия - Мелбет Первая лига24-й турАкрон2 : 0Динамо Мх
04.09.2022Россия - Мелбет Первая лига8-й турДинамо Мх1 : 1Акрон
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 1Динамо Мх
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 0Динамо Мх
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турДинамо Мх2 : 0
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турДинамо Мх3 : 0
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 2Динамо Мх
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турАкрон0 : 2
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 6Акрон
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турАкрон0 : 0
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Акрон
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 0Акрон

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