Волгарь - КАМАЗ 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - КАМАЗ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|29.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 3 Т
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 0
|15.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|47-й тур
|1 : 1
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 0
|24.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 2
|30.07.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|21-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1