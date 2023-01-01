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Волгарь - КАМАЗ 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
ВолгарьКАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - КАМАЗ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
29.04.2023Россия - Мелбет Первая лига29-й турКАМАЗ2 : 2Волгарь
09.10.2022Россия - Мелбет Первая лига13-й турВолгарь0 : 0КАМАЗ
17.11.2021ФНЛ - Первый дивизион23-й турКАМАЗ0 : 0Волгарь
08.08.2021ФНЛ - Первый дивизион5-й турВолгарь0 : 1КАМАЗ
15.11.2015ФНЛ - Первый дивизион21-й турКАМАЗ0 : 3 ТВолгарь
20.07.2015ФНЛ - Первый дивизион3-й турВолгарь3 : 0КАМАЗ
15.05.2012ФНЛ - Первый дивизион47-й турВолгарь1 : 1КАМАЗ
04.11.2011ФНЛ - Первый дивизион37-й турКАМАЗ1 : 0Волгарь
24.06.2011ФНЛ - Первый дивизион17-й турВолгарь0 : 2КАМАЗ
30.07.2010Россия - Первый дивизион - 201021-й турВолгарь0 : 1КАМАЗ
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 1Волгарь
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 3Волгарь
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турВолгарь1 : 1
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 0Волгарь
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Волгарь
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 0КАМАЗ
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финалаКАМАЗ1 : 0
22.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турКАМАЗ1 : 0
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турКАМАЗ0 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1КАМАЗ

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