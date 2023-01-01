Нефтехимик - СКА-Хабаровск 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|3 : 2
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 2
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1