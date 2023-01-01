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Нефтехимик - СКА-Хабаровск 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
НефтехимикСКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
08.04.2023Россия - Мелбет Первая лига26-й турСКА-Хабаровск0 : 0Нефтехимик
18.09.2022Россия - Мелбет Первая лига10-й турНефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
31.10.2021ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск3 : 1Нефтехимик
17.07.2021ФНЛ - Первый дивизион2-й турНефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
08.05.2021ФНЛ - Первый дивизион41-й турНефтехимик3 : 2СКА-Хабаровск
11.11.2020ФНЛ - Первый дивизион21-й турСКА-Хабаровск3 : 2Нефтехимик
23.10.2019ФНЛ - Первый дивизион19-й турНефтехимик2 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2016ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск1 : 0Нефтехимик
16.07.2016ФНЛ - Первый дивизион2-й турНефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
20.04.2014ФНЛ - Первый дивизион33-й турСКА-Хабаровск1 : 1Нефтехимик
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала0 : 3Нефтехимик
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур0 : 0Нефтехимик
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Нефтехимик
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик2 : 1
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСКА-Хабаровск2 : 0
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финалаСКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 1СКА-Хабаровск
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турСКА-Хабаровск3 : 1
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСКА-Хабаровск1 : 1

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