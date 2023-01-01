Арсенал - Сокол 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сокол, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|11.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|28.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 3 : 1
|17.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|2 : 0
|26.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1