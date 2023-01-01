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Арсенал - Сокол 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
Арсенал
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сокол, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
11.04.2016ФНЛ - Первый дивизион31-й турАрсенал0 : 0Сокол
28.09.2015ФНЛ - Первый дивизион13-й турСокол1 : 1Арсенал
01.09.2013Кубок России1/32 финалаСокол0 : 0 3 : 1Арсенал
17.10.2012Второй дивизион - Центр17-й турАрсенал2 : 0Сокол
26.07.2012Второй дивизион - Центр3-й турСокол1 : 1Арсенал
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Арсенал
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 2Арсенал
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Арсенал
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турАрсенал2 : 0
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал0 : 2
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСокол0 : 0
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 2Сокол
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 0Сокол
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур5 : 3Сокол
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСокол1 : 1

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