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Ленинградец - Черноморец 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
ЛенинградецЧерноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Черноморец, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур2 : 3Ленинградец
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 0Ленинградец
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 1Ленинградец
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЛенинградец0 : 0
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турЛенинградец1 : 2
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец1 : 1
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 2Черноморец
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур3 : 1Черноморец
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец5 : 3
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Черноморец

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