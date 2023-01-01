Кубань - Родина 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Родина, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Родина
Москва
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Вадим Валентинович Евсеев
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2