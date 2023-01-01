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Кубань - Родина 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
КубаньРодина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Родина, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияАлександр Витальевич Григорян
РоссияВадим Валентинович Евсеев
УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
21.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турРодина2 : 2Кубань
29.10.2022Россия - Мелбет Первая лига16-й турКубань0 : 1Родина
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур2 : 0Кубань
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 2Кубань
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турКубань1 : 1
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турКубань0 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Кубань
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турРодина1 : 0
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 3Родина
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турРодина1 : 4
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур2 : 2Родина
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 2Родина

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