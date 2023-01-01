Вулверхэмптон - Астон Вилла 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Айт-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Унаи Эмери
История личных встреч
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2