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Вулверхэмптон - Астон Вилла 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Вулверхэмптон
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Айт-Нури
5ГабонпзМарио Лемина
8БразилияпзЖоао Гомес
7ПортугалиянпПедру Нету
12БразилиянпМатеус Кунья
11Южная КореянпХван Хи Чан
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
22ИталияпзНиколо Дзаньоло
19ФранцияпзМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турАстон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019Англия - Кубок лиги4-й раундАстон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
10.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турАстон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турВулверхэмптон2 : 1
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 2Вулверхэмптон
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур1 : 1Вулверхэмптон
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 2Вулверхэмптон
05.10.2023Лига конференцийГруппа E. 2-й турАстон Вилла1 : 0
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла6 : 1
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаАстон Вилла1 : 2
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Астон Вилла
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й тур3 : 2Астон Вилла

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