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Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
14 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Эдди Хау
История личных встреч
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5Ньюкасл Юнайтед
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 4Вест Хэм Юнайтед
17.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Ньюкасл Юнайтед
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи За 3-е место Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 8Ньюкасл Юнайтед
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед

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