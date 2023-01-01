Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эдди Хау
История личных встреч
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 5
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|За 3-е место
|1 : 0
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0