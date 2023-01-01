Арсенал - Манчестер Сити 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1