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Арсенал - Манчестер Сити 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Манчестер Сити

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
14АнглиянпЭдди Нкетиа
9БразилиянпГабриэл Жезус
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглиязщРико Льюис
8ХорватияпзМатео Ковачич
47АнглияпзФил Фоден
19АргентинанпХулиан Альварес
11БельгиянпЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
06.08.2023Суперкубок Англии - 2023ФиналМанчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турМанчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021Англия - Премьер-лига25-й турАрсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020Англия - Кубок лиги1/4 финалаАрсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Сити1 : 0Арсенал
18.07.2020Кубок Англии1/2 финалаАрсенал2 : 0Манчестер Сити
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 1Арсенал
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 4Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 1Арсенал
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турАрсенал4 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й тур1 : 3Манчестер Сити
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 1Манчестер Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Манчестер Сити
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турМанчестер Сити2 : 0
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й турМанчестер Сити3 : 1

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