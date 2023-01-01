Брайтон - Ливерпуль 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|13
|вр
|Адриан
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Юрген Клопп
История личных встреч
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3