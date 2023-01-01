00:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 октября
Воскресенье 08 октября
Свернуть список

Брайтон - Ливерпуль 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
7 Англия пз Солли Марч
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
13 Испания вр Адриан
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
32 Камерун зщ Жоэль Матип
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ливерпуль
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
05.10.2023 Лига Европы Группа E. 2-й тур Ливерпуль2 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Ливерпуль
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль3 : 1
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 3Ливерпуль

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close