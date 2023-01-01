Вильярреал - Лас-Пальмас 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
08 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Лас-Пальмас, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Айсса Манди
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Ману Тригерос
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|13
|вр
|Альваро Вальес
|14
|зщ
|Альваро Лемос
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|21
|пз
|Хонатан Виера
|8
|пз
|Максимо Перроне
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|16
|нп
|Сори Каба
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|22.10.2017
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|17.03.2017
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|23.10.2016
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2016
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|25.10.2015
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0