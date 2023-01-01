00:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 октября
Воскресенье 08 октября
Свернуть список

Вильярреал - Лас-Пальмас 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
08 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Вильярреал
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Лас-Пальмас, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
23АлжирзщАйсса Манди
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзМану Тригерос
21ИспаниянпЙереми Пино
15ИспаниянпХосе Луис Моралес
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
13ИспанияврАльваро Вальес
14ИспаниязщАльваро Лемос
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
21ИспанияпзХонатан Виера
8АргентинапзМаксимо Перроне
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
16ГвинеянпСори Каба
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
11.03.2018Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2Вильярреал
22.10.2017Испания - Примера9-й турВильярреал4 : 0Лас-Пальмас
17.03.2017Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас1 : 0Вильярреал
23.10.2016Испания - Примера9-й турВильярреал2 : 1Лас-Пальмас
05.03.2016Испания - Примера28-й турВильярреал0 : 1Лас-Пальмас
25.10.2015Испания - Примера9-й турЛас-Пальмас0 : 0Вильярреал
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й турВильярреал1 : 0
30.09.2023Испания - Примера8-й тур0 : 0Вильярреал
27.09.2023Испания - Примера7-й турВильярреал1 : 2
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Вильярреал
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур2 : 0Вильярреал
02.10.2023Испания - Примера8-й турЛас-Пальмас2 : 1
27.09.2023Испания - Примера7-й тур2 : 0Лас-Пальмас
24.09.2023Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й тур1 : 0Лас-Пальмас
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Лас-Пальмас

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close