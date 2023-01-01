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Атлетико М - Реал Сосьедад 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
08 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетико М
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13СловенияврЯн Облак
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
12БразилиянпСамуэл Лино
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021Испания - Примера36-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020Испания - Примера38-й турАтлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад2 : 0Атлетико М
04.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 2-й турАтлетико М3 : 2
01.10.2023Испания - Примера8-й турАтлетико М3 : 2
28.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 2Атлетико М
24.09.2023Испания - Примера6-й турАтлетико М3 : 1
19.09.2023Лига чемпионовГруппа E. 1-й тур1 : 1Атлетико М
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й тур0 : 2Реал Сосьедад
30.09.2023Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турРеал Сосьедад1 : 1

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