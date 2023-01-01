Атлетико М - Реал Сосьедад 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
08 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|12
|нп
|Самуэл Лино
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1