Марсель - Гавр 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|11
|пз
|Амин Арит
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|14
|пз
|Далер Кузяев
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|9
|нп
|Мохамед Байо
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Лука Элснер
История личных встреч
|17.01.2009
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2008
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2