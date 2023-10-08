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Марсель - Гавр 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
16ИспанияврПау Лопес
7ФранциязщЖонатан Клосс
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
5АргентиназщЛеонардо Балерди
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
8МароккопзАззедин Унаи
11МароккопзАмин Арит
20АргентинапзХоакин Корреа
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27ФранциязщКристофер Опери
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
19ФранцияпзРассул Ндиайе
14РоссияпзДалер Кузяев
23ФранциянпХосуэ Казимир
10ФранциянпНабиль Алиуи
9ГвинеянпМохамед Байо
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
17.01.2009Франция - Лига 121-й турМарсель2 : 0Гавр
23.08.2008Франция - Лига 13-й турГавр0 : 1Марсель
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 2-й турМарсель2 : 2
30.09.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 2Марсель
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур4 : 0Марсель
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й тур3 : 3Марсель
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0
01.10.2023Франция - Лига 17-й турГавр0 : 2
24.09.2023Франция - Лига 16-й турГавр2 : 1
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 0Гавр
03.09.2023Франция - Лига 14-й турГавр3 : 0
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 2Гавр

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