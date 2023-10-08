Брест - Тулуза 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|50
|вр
|Гийом Ресте
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|5
|пз
|Денис Генро
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 1
|02.05.2012
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|21.12.2011
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|07.08.2010
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0