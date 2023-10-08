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Брест - Тулуза 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Брест
Тулуза

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзУго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
50ФранцияврГийом Ресте
25КамерунзщКевин Кебен
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
4НидерландыпзСтейн Спирингс
20ГерманияпзНиклас Шмидт
11ИспанияпзСесар Хелаберт
5АвстралияпзДенис Генро
19ФранциянпФранк Магри
9НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
09.03.2013Франция - Лига 128-й турБрест0 : 1Тулуза
27.10.2012Франция - Лига 110-й турТулуза3 : 1Брест
02.05.2012Франция - Лига 135-й турБрест0 : 0Тулуза
21.12.2011Франция - Лига 119-й турТулуза0 : 0Брест
29.05.2011Франция - Лига 138-й турБрест0 : 2Тулуза
07.08.2010Франция - Лига 11-й турТулуза2 : 0Брест
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур1 : 2Брест
02.09.2023Франция - Лига 14-й турБрест0 : 0
26.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 0Брест
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 2-й турТулуза1 : 0
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур2 : 1Тулуза
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й тур1 : 1Тулуза
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 0Тулуза

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