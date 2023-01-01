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Монпелье - Клермон 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Монпелье
Клермон

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Клермон, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Клермон
Клермон-Ферран
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
14ФранциязщМаксим Эстеве
18ФранцияпзЛео Леруа
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
17ФранциязщАнди Пельмар
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
15МализщШейк Умар Конате
12ФранцияпзМаксим Гоналон
25ФранцияпзЖоан Гастьен
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
95ФранциянпГрежон Кьэ
9СербиянпКомнен Андрич
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
19.03.2023Франция - Лига 128-й турМонпелье2 : 1Клермон
06.11.2022Франция - Лига 114-й турКлермон1 : 1Монпелье
08.05.2022Франция - Лига 136-й турКлермон2 : 1Монпелье
05.12.2021Франция - Лига 117-й турМонпелье1 : 0Клермон
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 3Монпелье
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМонпелье0 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Монпелье
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 0Монпелье
27.08.2023Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 3
30.09.2023Франция - Лига 17-й турКлермон0 : 0
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур2 : 1Клермон
17.09.2023Франция - Лига 15-й турКлермон0 : 1
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 2Клермон
27.08.2023Франция - Лига 13-й турКлермон0 : 1

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