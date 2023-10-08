Ланс - Лилль 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Нампали Менди
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|9
|нп
|Элье Ваи
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Франк Эз
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|4 : 0
|03.05.2015
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|07.12.2014
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|29.01.2011
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2