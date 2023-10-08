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Ланс - Лилль 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ланс
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
30ФранцияврБрис Самба
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
21МализщМассадио Айдара
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26СенегалпзНампали Менди
18ФранцияпзАнди Диуф
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
9ФранциянпЭлье Ваи
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
8АнглияпзАнхель Гомес
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
04.03.2023Франция - Лига 126-й турЛанс1 : 1Лилль
09.10.2022Франция - Лига 110-й турЛилль1 : 0Ланс
16.04.2022Франция - Лига 132-й турЛилль1 : 2Ланс
04.01.2022Кубок Франции1/16 финалаЛанс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021Франция - Лига 16-й турЛанс1 : 0Лилль
07.05.2021Франция - Лига 136-й турЛанс0 : 3Лилль
18.10.2020Франция - Лига 17-й турЛилль4 : 0Ланс
03.05.2015Франция - Лига 135-й турЛилль3 : 1Ланс
07.12.2014Франция - Лига 117-й турЛанс1 : 1Лилль
29.01.2011Франция - Лига 121-й турЛилль1 : 0Ланс
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й турЛанс2 : 1
29.09.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 1Ланс
24.09.2023Франция - Лига 16-й турЛанс2 : 1
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й тур1 : 1Ланс
16.09.2023Франция - Лига 15-й турЛанс0 : 1
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й тур0 : 0Лилль
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 2Лилль
26.09.2023Франция - Лига 16-й турЛилль1 : 2
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турЛилль2 : 0
16.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Лилль

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