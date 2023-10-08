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Лион - Лорьян 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лион
Лорьян

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лорьян, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Лорьян
Лорьян
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
3АргентиназщНиколас Тальяфико
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
19ПортугалиянпДиегу Морейра
10ФранциянпАлександр Ляказетт
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
15ФранциязщЖульен Лапорт
95ФранциязщСулейман Туре
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
19ФранцияпзЛоран Абергель
21ФранцияпзЖюльен Понсо
10ФранцияпзРомен Февр
22ФранцияпзЭли Крупи
37ФранцияпзТео Ле Брис
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
05.03.2023Франция - Лига 126-й турЛион0 : 0Лорьян
07.09.2022Франция - Лига 12-й турЛорьян3 : 1Лион
04.03.2022Франция - Лига 127-й турЛорьян1 : 4Лион
25.09.2021Франция - Лига 18-й турЛион1 : 1Лорьян
08.05.2021Франция - Лига 136-й турЛион4 : 1Лорьян
27.09.2020Франция - Лига 15-й турЛорьян1 : 1Лион
08.04.2017Франция - Лига 132-й турЛион1 : 4Лорьян
24.09.2016Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 0Лион
03.04.2016Франция - Лига 132-й турЛорьян1 : 3Лион
09.08.2015Франция - Лига 11-й турЛион0 : 0Лорьян
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур2 : 0Лион
23.09.2023Франция - Лига 16-й тур1 : 0Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур0 : 0Лион
01.10.2023Франция - Лига 17-й турЛорьян0 : 3
23.09.2023Франция - Лига 16-й тур5 : 3Лорьян
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛорьян2 : 2
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур3 : 0Лорьян
27.08.2023Франция - Лига 13-й турЛорьян4 : 1

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