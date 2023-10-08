Лион - Лорьян 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лорьян, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Лорьян
Лорьян
|1
|вр
|Антони Лопеш
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|4
|пз
|Поль Акуоку
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|19
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|37
|пз
|Тео Ле Брис
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|07.09.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|04.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|03.04.2016
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 3
|09.08.2015
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1