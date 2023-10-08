Ренн - ПСЖ 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Неманья Матич
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|34
|нп
|Ибрахим Салах
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Луис Энрике
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|03.08.2019
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|27.04.2019
|Кубок Франции
|Финал
|2 : 2 6 : 5
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3