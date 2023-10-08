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Ренн - ПСЖ 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ренн
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
21СербияпзНеманья Матич
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
11ФранцияпзЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
34МарокконпИбрахим Салах
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
7ФранциянпКилиан Мбаппе
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
19.03.2023Франция - Лига 128-й турПСЖ0 : 2Ренн
15.01.2023Франция - Лига 119-й турРенн1 : 0ПСЖ
11.02.2022Франция - Лига 124-й турПСЖ1 : 0Ренн
03.10.2021Франция - Лига 19-й турРенн2 : 0ПСЖ
09.05.2021Франция - Лига 136-й турРенн1 : 1ПСЖ
07.11.2020Франция - Лига 110-й турПСЖ3 : 0Ренн
18.08.2019Франция - Лига 12-й турРенн2 : 1ПСЖ
03.08.2019Суперкубок ФранцииФиналПСЖ2 : 1Ренн
27.04.2019Кубок ФранцииФиналРенн2 : 2 6 : 5ПСЖ
27.01.2019Франция - Лига 122-й турПСЖ4 : 1Ренн
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й тур1 : 0Ренн
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРенн3 : 1
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур0 : 0Ренн
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турРенн3 : 0
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й тур4 : 1ПСЖ
30.09.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0ПСЖ
24.09.2023Франция - Лига 16-й турПСЖ4 : 0
19.09.2023Лига чемпионовГруппа F. 1-й турПСЖ2 : 0
15.09.2023Франция - Лига 15-й турПСЖ2 : 3

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