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Фрозиноне - Верона 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Фрозиноне
Верона

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Верона, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Верона
Верона
80ИталияврСтефано Турати
22ГабонзщЭнтони Ойоно
30ИталиязщИларио Монтеризи
5ИталиязщКалеб Околи
3ИталиязщРиккардо Маркицца
36ИталияпзЛука Маццители
24МароккопзМехди Бурабья
12Бразилияпз Рейниер
18АргентинапзМатиас Соуле
70МарокконпВалид Хеддира
7УругвайнпХайме Баэс
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
42ИталиязщДиего Коппола
5ИталиязщМарко Фараони
24ИталияпзФилиппо Терраччано
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
26БельгиянпСириль Нгонж
31СловакиянпТомаш Суслов
99ИталиянпФедерико Бонаццоли
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияМарко Барони
История личных встреч
25.02.2017Италия - Серия BСерия B. 27-й турФрозиноне1 : 0Верона
25.09.2016Италия - Серия BСерия B. 6-й турВерона2 : 0Фрозиноне
17.04.2016Италия - Серия А33-й турВерона1 : 2Фрозиноне
29.11.2015Италия - Серия А14-й турФрозиноне3 : 2Верона
01.10.2023Италия - Серия А7-й тур2 : 0Фрозиноне
28.09.2023Италия - Серия А6-й турФрозиноне1 : 1
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Фрозиноне
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФрозиноне4 : 2
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур0 : 0Фрозиноне
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 0Верона
27.09.2023Италия - Серия А6-й турВерона0 : 1
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 0Верона
18.09.2023Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0
01.09.2023Италия - Серия А3-й тур3 : 1Верона

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