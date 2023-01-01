Фрозиноне - Верона 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Верона, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Верона
Верона
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|5
|зщ
|Калеб Околи
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|24
|пз
|Мехди Бурабья
|12
|пз
|Рейниер
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|7
|нп
|Хайме Баэс
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Марко Фараони
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Марко Барони
История личных встреч
|25.02.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 0
|25.09.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|2 : 0
|17.04.2016
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|29.11.2015
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1