Кальяри - Рома 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Наитан Нандес
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|32
|нп
|Андреа Петанья
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2