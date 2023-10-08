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Кальяри - Рома 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Кальяри
Рома

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
22ИталияврСимоне Скуффет
23ПольшазщМатеуш Ветеска
4ИталиязщАльберто Доссена
17ГрециязщПантелис Хацидиакос
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
8УругвайпзНаитан Нандес
25ГанапзИбраим Сулемана
19ИталияпзГаэтано Ористанио
32ИталиянпАндреа Петанья
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
5ФранциязщЭван Н'Дика
43ДаниязщРасмус Кристенсен
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
52ИталияпзЭдоардо Бове
16АргентинапзЛеандро Паредес
22ФранцияпзУссем Ауар
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
16.01.2022Италия - Серия А22-й турРома1 : 0Кальяри
27.10.2021Италия - Серия А10-й турКальяри1 : 2Рома
25.04.2021Италия - Серия А33-й турКальяри3 : 2Рома
23.12.2020Италия - Серия А14-й турРома3 : 2Кальяри
12.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиКальяри2 : 2Рома
01.03.2020Италия - Серия А26-й турКальяри3 : 4Рома
06.10.2019Италия - Серия А7-й турРома1 : 1Кальяри
27.04.2019Италия - Серия А34-й турРома3 : 0Кальяри
08.12.2018Италия - Серия А15-й турКальяри2 : 2Рома
06.05.2018Италия - Серия А36-й турКальяри0 : 1Рома
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур3 : 0Кальяри
27.09.2023Италия - Серия А6-й турКальяри1 : 3
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур2 : 0Кальяри
17.09.2023Италия - Серия А4-й турКальяри0 : 0
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур2 : 1Кальяри
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турРома4 : 0
01.10.2023Италия - Серия А7-й турРома2 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур4 : 1Рома
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Рома
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й тур1 : 2Рома

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