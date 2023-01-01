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Наполи - Фиорентина 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Наполи
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 08 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
55НорвегиязщЛео Эстигор
3Бразилиязщ Натан
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
28АргентиназщЛукас Куарта
65ИталиязщФабьяно Паризи
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
10АргентинанпНиколас Гонсалес
77ХорватиянпЙосип Брекало
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турНаполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турФиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022Италия - Серия А32-й турНаполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022Кубок Италии1/8 финалаНаполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021Италия - Серия А7-й турФиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021Италия - Серия А37-й турФиорентина0 : 2Наполи
17.01.2021Италия - Серия А18-й турНаполи6 : 0Фиорентина
18.01.2020Италия - Серия А20-й турНаполи0 : 2Фиорентина
24.08.2019Италия - Серия А1-й турФиорентина3 : 4Наполи
09.02.2019Италия - Серия А23-й турФиорентина0 : 0Наполи
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турНаполи2 : 3
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 4Наполи
27.09.2023Италия - Серия А6-й турНаполи4 : 1
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 0Наполи
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 2Наполи
05.10.2023Лига конференцийГруппа F. 2-й турФиорентина2 : 2
02.10.2023Италия - Серия А7-й турФиорентина3 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур1 : 1Фиорентина
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 2Фиорентина
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й тур2 : 2Фиорентина

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