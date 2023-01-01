Наполи - Фиорентина 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 08 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Натан
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 5 ДВ
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|6 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 4
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2