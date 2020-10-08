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Лацио - Аталанта 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Лацио
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
65ИталияпзНиколо Ровелла
10ИспанияпзЛуис Альберто
9ИспаниянпПедро Родригес
19АргентинанпВалентин Кастельянос
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
11.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЛацио0 : 2Аталанта
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турАталанта0 : 2Лацио
22.01.2022Италия - Серия А23-й турЛацио0 : 0Аталанта
30.10.2021Италия - Серия А11-й турАталанта2 : 2Лацио
31.01.2021Италия - Серия А20-й турАталанта1 : 3Лацио
27.01.2021Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 2Лацио
30.09.2020Италия - Серия А1-й турЛацио1 : 4Аталанта
24.06.2020Италия - Серия А27-й турАталанта3 : 2Лацио
19.10.2019Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 3Аталанта
15.05.2019Кубок ИталииФиналАталанта0 : 2Лацио
04.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 2-й тур1 : 2Лацио
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур2 : 0Лацио
27.09.2023Италия - Серия А6-й турЛацио2 : 0
23.09.2023Италия - Серия А5-й турЛацио1 : 1
19.09.2023Лига чемпионовГруппа E. 1-й турЛацио1 : 1
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й тур1 : 2Аталанта
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур0 : 1Аталанта
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турАталанта2 : 0

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