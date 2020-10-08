Лацио - Аталанта 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
08 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|9
|нп
|Педро Родригес
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 3
|15.05.2019
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0