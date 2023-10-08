Байер - Кёльн 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|40
|нп
|Фарид Алиду
|27
|нп
|Дейви Зельке
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|18.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2