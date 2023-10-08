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Байер - Кёльн 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Байер
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврМарвин Швебе
18ДаниязщРасмус Карстенсен
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
7АвстрияпзДеян Любичич
11АвстриянпФлориан Кайнц
40ГерманиянпФарид Алиду
27ГерманиянпДейви Зельке
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
05.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБайер1 : 2Кёльн
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турКёльн1 : 2Байер
13.03.2022Германия - Бундеслига26-й турБайер0 : 1Кёльн
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турКёльн2 : 2Байер
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБайер3 : 0Кёльн
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турКёльн0 : 4Байер
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турБайер3 : 1Кёльн
14.12.2019Германия - Бундеслига15-й турКёльн2 : 0Байер
18.03.2018Германия - Бундеслига27-й турКёльн2 : 0Байер
28.10.2017Германия - Бундеслига10-й турБайер2 : 1Кёльн
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 2-й тур1 : 2Байер
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 3Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБайер4 : 0
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 2Байер
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 2
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Кёльн
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турКёльн1 : 3
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 1Кёльн
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 2

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