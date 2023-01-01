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Бавария - Фрайбург 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Бавария
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
26ГерманияврСвен Ульрайх
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
17ГерманиязщЛукас Кюблер
34ГерманияпзМерлин Рёль
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Бавария
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаБавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турБавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4Бавария
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турБавария2 : 1Фрайбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 2Бавария
17.01.2021Германия - Бундеслига16-й турБавария2 : 1Фрайбург
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турБавария3 : 1Фрайбург
18.12.2019Германия - Бундеслига16-й турФрайбург1 : 3Бавария
30.03.2019Германия - Бундеслига27-й турФрайбург1 : 1Бавария
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й тур1 : 2Бавария
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 2Бавария
26.09.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Бавария
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБавария4 : 3
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турФрайбург1 : 2
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турФрайбург2 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 0Фрайбург
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й тур2 : 3Фрайбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турФрайбург2 : 4

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