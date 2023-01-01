Бавария - Фрайбург 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 08 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|17.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4