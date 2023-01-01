00:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 октября
Воскресенье 08 октября
Свернуть список

Айнтрахт Ф - Хайденхайм 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
08 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Айнтрахт Ф
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хайденхайм, которое состоится 08 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
29ФранциязщНильс Нкунку
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭйе Скири
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
7ЕгипетнпОмар Мармуш
8ФранциянпФарес Шаиби
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
30ГерманияпзНорман Тойеркауф
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
20.12.2017Кубок Германии1/8 финалаХайденхайм1 : 2 ДВАйнтрахт Ф
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й турАйнтрахт Ф2 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур4 : 1Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Хайденхайм
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турХайденхайм2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close