Айнтрахт Ф - Хайденхайм 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
08 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хайденхайм, которое состоится 08 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|7
|нп
|Омар Мармуш
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3